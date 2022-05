ufficiale Mainz, riscattato l'ex Spezia Burgzorg. L'attaccante firma fino al 2025

Il Mainz ha annunciato sul proprio sito di aver esercitato l'opzione d'acquisto per l'attaccante olandese Delano Burgzorg, classe '98, arrivato a gennaio in prestito dall'Heracles Almelo. L'olandese, che ha vestito anche la maglia dello Spezia in Italia, ha firmato un contratto fino al 2025 con il club tedesco.