Spezia, Erlic: "Angelozzi mi ha dato fiducia dopo un'annata difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dello Spezia Martin Erlic ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Livorno del momento positivo dei liguri: “Nell’ultima gara siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto, riproponendo in campo quanto fatto in settimana e abbiamo meritato i tre punti. Sapevamo sarebbe stata dura, ma davanti ai nostri tifosi non volevamo sbagliare, per loro, per la classifica e per riscattare in parte la sfortunata gara di Pisa. Ora dobbiamo pensare al Venezia, il prossimo ostacolo da superare, poi penseremo alla gara successiva, una partita per volta. - continua Erlic come riporta il sito del club ligure – Ultimamente in difesa siamo cresciuti, ma il merito non è soltanto di noi difensori, ma di tutta la squadra. Terzi è un vero leader e una certezza in campo, ma anche Capradossi sta interpretando una grande stagione e Marchizza ha dimostrato di esser tornato alla grande dopo l'infortunio. Per me la scorsa stagione è stata davvero difficile, ho potuto giocare soltanto una partita in Coppa Italia prima dell'infortunio, ma ho trovato la fiducia del direttore Angelozzi che mi ha voluto ancora qui ed ora sono felice che il mister mi abbia dato la possibilità”.