Spezia, Ferrer: "Non è una sola partita a decidere una stagione"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

In vista della sfida alla Cremonese, friday night della 17^ giornata di B, in casa Spezia, come riferito dai canali ufficiali del club, è Salvador Ferrer Canals a fare il punto della situazione: "La Serie B non è mai facile, il Venezia tra le mura amiche ha fatto un'ottima partita, noi abbiamo faticato a tenere alta l'intensità e a mantenere il possesso palla come di consueto, ma d'altronde non sempre si può dominare il gioco perché in campo ci sono anche gli avversari".

Andando sul suo vissuto: "Personalmente mi sento bene, sono tranquillo e sereno, questo è molto importante per me e sto cercando di dare il mio contributo; nessuno ha il posto assicurato, non bisogna mai pensare che una buona prova basti per scendere in campo la settimana successiva, ma al contrario dopo una prestazione positiva bisogna spingere ancora di più per confermarsi. Mi son sempre sentito supportato, fin dal mio arrivo il mister e i compagni mi hanno aiutato molto, dicendomi di lavorare e restare tranquillo e lo stessi ha fatto il direttore Angelozzi, il quale mi ha detto di pazientare, prender le misure con il calcio italiano e che tutto sarebbe venuto con il passare del tempo. Voglio arrivare il più in alto possibile con questo club; qui ci sono le possibilità per far bene, il gruppo è giovane e forte ed è chiaro che il sogno di tutti è poter fare qualcosa di leggendario, ma in questo momento sarebbe presuntuoso pensare ad altro che non sia la sfida con la Cremonese e il migliorare la nostra classifica".

Proprio sui lombardi: "Squadra partita con grandi ambizioni, ora sono appaiati a noi in classifica, chi vincerà farà un balzo in avanti, ma una partita non decide una stagione e non cambierà molto; di sicuro, se escludiamo la gara di Pisa, da Pescara la squadra è migliorata esponenzialmente, i risultati sono arrivati e la classifica sta migliorando giornata dopo giornata".

Conclude con una nota sul tecnico Vincenzo Italiano: "Per la mia esperienza, avere un allenatore che parla apertamente davanti a tutto il gruppo è fondamentale, è giusto che si arrabbi quando c'è un errore, perché un calciatore deve sapere quando sbaglia e deve aver chiaro in cosa dover migliorare; durante la partita si fa sentire, ci aiuta e guida in ogni momento e al sottoscritto chiede di aver coraggio e spingere, appoggiando sempre l'azione offensiva".