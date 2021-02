Spezia, Italiano: "Qualcosa a destra si poteva fare. Ma questi siamo: useremo le nostre armi"

Si parla anche del mercato appena concluso nella conferenza stampa pre Sassuolo del tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano. Le aquile hanno cercato un rinforzo per il ruolo di terzino destro, ma alla fine l'unico inserimento è stato quello di Riccardo Saponara. Il tecnico della squadra bianca risponde così interpellato sull'argomento: “Sulla corsia di destra il fatto che si poteva intervenire è dato dal recupero non in pochissimo tempo di Mattiello, l’infortunio di Ferrer e quindi avevamo in teoria bisogno di qualcosa. Mattiello presto tornerà in gruppo, sta riprendendo, lo sfrutteremo. Ferrer uguale, siamo questi e da qui alla fine cercheremo di battagliare con queste armi. Quello che abbiamo fatto nel girone d’andata, quello che cercheremo di fare nel girone di ritorno, e sono convinto che non mancherà ai quell’impegno e l’attaccamento dimostrato. Per le restanti partite questo gruppo cercherà di fare quel miracolo che ci eravamo prefissati all’inizio”.

