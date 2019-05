© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia rischia di dover fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti nei play off se questi saranno, come pare probabile, spostati in avanti per via della decisione del TFN sul Palermo. Si tratta di David Okereke che sarà convocato dalla Nigeria U23 per la sfida di Coppa D’Africa contro il Sudan in programma il 5 e 9 giugno, proprio in pieno periodo play off. Il club dovrebbe così trovare un accordo con la FIFA e la Federcalcio nigeriana per non perdere il proprio attaccante visto che non può negare la chiamata da parte della Nazionale.