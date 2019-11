Spezia, Gudjohnsen: "Col Frosinone vogliamo ottenere punti pesanti"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

In vista della sfida casalinga con il Frosinone, in casa Spezia - come riportano i canali ufficiali del club - è l'islandese Sveinn Aron Gudjohnsen a fare il punto della situazione, dopo il rientro dall'esperienza in Nazionale: "Il ko di Pisa ha lasciato grande dispiacere, non solo per l'importanza che la partita aveva per tutto l'ambiente, ma perché volevamo a tutti i costi ottenere un risultato positivo e dopo esser andati in vantaggio, eravamo riusciti a ribaltare meritatamente la situazione e la vittoria era nelle nostre mani, ma nel finale non siamo stati nè fortunati nè attenti ed abbiamo pagato a caro prezzo. Ora ci attende il Frosinone, una sfida che sappiamo bene non sarà facile, anche perché loro prima della sosta stavano vivendo un buon momento, ma noi siamo pronti e chiunque scenderà in campo saprà farsi valere e lotterà per portare a casa punti pesanti".

Note poi personali: "Rispetto al mio arrivo in Italia sono cresciuto sotto tutti i punti di vista, sia fisicamente, che mentalmente, tatticamente e tecnicamente, ma ho ancora ampi margini di miglioramento, devo continuare a lavorare sodo, ma sono conscio che la strada intrapresa è quella giusta per potermi togliere sempre più soddisfazioni; in ritiro non mi presentai nelle migliori condizioni possibili, è stato un mio errore, la responsabilità è stata tutta mia, ma ora mi sento decisamente meglio e sono a disposizione di mister Italiano".

E sulla convocazione in Nazionale: "Indossare i colori dell'Islanda è per me un grande onore, dispiace per come è andata la gara contro l'Italia di Giulio Maggiore, ma sapevamo che il nostro sarebbe stato un gruppo molto difficile e gli Azzurrini hanno dimostrato di essere forti e con grandi individualità; il cammino però non è concluso e noi proveremo fino alla fine a rimanere nelle posizioni che contano".