Ufficiale Gudjohnsen junior riparte dalla Germania. L'ex Spezia firma con l'Hansa Rostock

Dopo due anni e mezzo, Sveinn Aron Gudjohnsen lascia l'Elfsborg e si trasferisce in Germania. L'attaccante 25enne, figlio della leggenda islandese Eidur Gudjohnsen ed ex di Spezia e Ravenna, giocherà in seconda serie tedesca: ha firmato fino al 30 giugno 2026 con l'Hansa Rostock.