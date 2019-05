L'attaccante dello Spezia Emmanuel Gyasi ha parlato durante un evento dell'ultima sfida della stagione regolare contro il Lecce in cui i liguri andranno alla caccia di un posto nei prossimi play off: “Ci stiamo allenando bene per la partita di sabato, andremo lì per fare punti, per vincere perché scendiamo sempre in campo per ottenere i tre punti e non cambieremo certo atteggiamento per il Lecce. - continua Gyasi come riporta speziacalcionews.it - Sappiamo che sarà molto difficile, ma noi vogliamo fare il nostro. Se andremo ai play off non sarà per fare una passeggiata, ma per ben figurare e provare a raggiungere il massimo".