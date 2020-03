Spezia, i numeri della risalita. A stop forzato, il club traccia il bilancio degli Aquilotti

28 giornate sono andate, e in casa Spezia, approfittando di questo stop forzato, è tempo di tracciare alcuni bilanci.

Ecco quindi che i canali ufficiali del club fanno un resoconto di quello che finora è stato il percorso della squadra più giovane del torneo, che ha finora presentato formazioni con età media di 24,6 anni. 44 i punti collezionati dalla truppa guidata da mister Vincenzo Italiano, che dopo un avvio difficile ha risalito la china arrivando anche a toccare la seconda posizione in classifica - ora è invece quinti posto - grazie alla striscia record di tredici risultati utili consecutivi, comprensiva per altro di quattro vittorie consecutive.

Ma non finisce qui: gli aquilotti sono secondi, dietro solo al Crotone, per miglior possesso palla (54.1%) e anche per passaggi effettuati, ben 12952, di cui 858 chiave. Ammontano poi a 40 i gol subiti, anche in questo caso secondo posto della speciale classifica,mentre i gol subiti sono 32, con la porta rimasta inviolata per ben 10 volte; a ogni modo, solo 279, i tiri subiti, con un indice di rischio di 36,2. Ben inferiore a quello di pericolosità, 95.1.

Un buon bottino, quindi, quello finora ottenuta. Se e quando si tornerà in campo, i bianconeri si faranno sicuramente trovare pronti. Perché i numeri sono frutto del lavoro, non del caso.