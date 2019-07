© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia è a un passo da mettere sotto contratto Darren Raekwon McIntosh-Buffonge, anche se si fa chiamare DJ, classe ‘98, ex di Arsenal e Manchester United. Il calciatore inglese, d’origine caraibica, era arrivato in prova nei giorni scorsi e sembra aver convinto il tecnico Vincenzo Italiano e il ds Guido Angelozzi a dargli una possibilità in vista della prossima stagione. Lo riferisce Cittadellaspezia.com spiegando che Buffonge può giocare sia come mezzala sia come esterno d’attacco.