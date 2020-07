Spezia, intervento chirurgico perfettamente riuscito per Elio Capradossi

Intervento riuscito per Elio Capradossi, difensore dello Spezia, operato ieri a Villa Stuart a Roma dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il centrale, autore di una stagione più che positiva nella formazione di Vincenzo Italiano, nelle prossime ore inizierà subito la riabilitazione con un obiettivo: essere sugli spalti per la finale playoff di Serie B dove spera di poter vedere i propri compagni in campo a giocarsi la promozione in Serie A.