Spezia, Italiano: "Domani dobbiamo cercare di raddrizzare subito la gara"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato sul sito ufficiale in vista della sfida contro il Chievo dove i liguri saranno costretti a vincere di almeno due gol per accedere alla finale play off: “Dobbiamo prendere in mano la gara e cercare di raddrizzarla subito, non possiamo fare tanti discorsi perché ci siamo complicati la vita nei primi nove minuti dell’andata, ma sono fiducioso per la reazione che ho visto e penso che un gol l’avremmo meritato e avrebbe cambiato anche il ritorno. Ma non pensiamoci più e facciamo di tutto per ribaltare il risultato e poi vedremo cosa sarà successo al 90°. - conclude Italiano come riporta Cittadellaspezia.com – Siamo dispiaciuti per aver fatto male nel primo round, abbiamo deluso le aspettative dei tifosi. Domani tireremo fuori tutto quello che abbiamo dentro. Quest’anno abbiamo fatto tante imprese risollevandoci dalle ultime posizioni, abbiamo la chance di stupire e cercheremo di farlo. In modo da avere la coscienza pulita, da non aver nulla da recriminare a noi stessi. L'impegno dei ragazzi sarà totale e su questo metto la mano sul fuoco".