Spezia, Italiano: "Momento no? Serve gettare il cuore oltre l'ostacolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa prima della partenza per Pescara, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato del lavoro svolto nelle settimane di pausa: “Questi 15 giorni sono serviti per mettere apposto tante cose, abbiamo lavorato con grande concentrazione e intensità. Nello sport le vittorie aiutano a restare sereni, le sconfitte invece tolgono certezze, ma noi dobbiamo aggrapparci al fatto di aver proposto il nostro gioco nonostante i risultati negativi, pagando ogni minimo errore commesso. Vogliamo uscire da questa posizione e per farlo servono gli artigli. Il Pescara? Ad Ascoli hanno ottenuto una vittoria importante nel finale della gara, è una squadra forte, con calciatori di spessore per la categoria, ma a noi in questo momento cambia poco. - continua Italiano soffermandosi anche sul tema razzismo – Il Pescara si è comportato in maniera egregia, giusto colpire il singolo e cercare di porre fine a comportamenti che non hanno nulla a che fare non solo con lo sport, ma con l'umanità. In Bulgaria-Inghilterra si è assistito a scene inqualificabili, credo che fermare il gioco ed andare via sia la soluzione più giusta. Pubblico? Ad eccezione della gara contro il Trapani, quando siamo stati giustamente contestati ci ha sempre spronato a dare il massimo per la maglia. Dobbiamo tutti gettare il cuore oltre l’ostacolo per calmare il malumore della piazza”.