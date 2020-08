Spezia, Italiano: "Non vogliamo fermarci qui. Contro il Chievo aspetto mentale decisivo"

vedi letture

In vista della semifinale d’andata dei play off contro il ChievoVerona, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa tornando sul bagno d’affetto di ieri: “È stata davvero una grande emozione, i nostri tifosi ci mancavano tantissimo e sono stati capaci di infonderci quella carica necessaria per affrontare al massimo i play off, ora tocca a noi, vogliamo ripagare questo grande amore del popolo spezzino, regalando loro un sogno. Il Chievo arriva da una grande gioia come la vittoria contro l’Empoli, ma ha giocato i supplementari e quei 30 minuti in più potrebberoaffaticarli, ma in questo momento è l’aspetto mentale a farla da padrone e i veneti hanno giocatori che nell’arco di due gare possono dire la loro. Sono una squadra che è retrocessa un anno fa e ha forti ambizioni, che proverà a giocarsi il tutto per tutto. - continua Italiano come si legge sul sito – I play off sono gare particolari, bisogna tenere sempre la mente accesa portando avanti il proprio credo con convinzione e attenzione. Abbiamo il vantaggio della classifica ed è normale che il Chievo cercherà di forzare e di osare qualcosa in più rispetto a chi in campionato cercava di ottenere il punto salvezza. Noi a inizio stagione volevamo migliorare quanto fatto nella stagione precedente sia sul piano della classifica sia sulla valorizzazione dei calciatori e credo che su tanti punti ci siamo riusciti. A eccezione dell'inizio la squadra è sempre stata costante, anche dopo il lockdown, ed è motivo di grande soddisfazione essere arrivati fino a qui, ma chiaramente non vogliamo fermarci ora. Volpi? La sua vicinanza mi ha fatto davvero molto piacere, so che ci segue con grande attenzione e trasporto ed è molto bello sentirlo partecipe e determinato come noi a scrivere nuove pagine di storia del Club".