Spezia, Italiano: "Venezia esame importante per il nostro cammino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Venezia, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha fatto il punto sul buon momento in casa ligure: “Ci attende una sfida complicata e dovremo mettere in campo cuore, carattere e qualità perché il Venezia è una squadra che propone un ottimo calcio, ha un punto meno di noi e gioca sul proprio terreno. Noi dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita, affrontando questo esame con maggiore attenzione e determinazione. Mancano quattro gare al termine del girone d’andata e vogliamo raccogliere il massimo a partire dall’esame Venezia, che se supereremo infonderà maggiore fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. - continua Italiano come si legge sul sito – Ho sempre detto che i gol non devono arrivare soltano dalla punta centrale, ma anche dagli esterni offensivi. Ragusa e Bidaoui stanno facendo bene, mentre Federico Ricci è in crescita e sta tornando sui suoi livelli. Delano? Mi dispiace avergli concesso poco spazio, perchè ne avrebbe meritato di più perchè si allena sempre al massimo ed ha grandi qualità. Mastinu e Erlic? La dimostrazione che quando si hanno qualità e ci si allena bene, le prestazioni non mancano".