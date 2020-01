© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante Luigi Vitale sia a un passo dallo sbarcare allo Spezia per rinforzare la corsia mancina, in casa ligure si vuole ancora riflettere sulle mosse per la difesa. Secondo Il Secolo XIX il dt Guido Angelozzi infatti prenderà tempo fino a lunedì prima di decidere se chiudere con l’Hellas Verona o indirizzarsi verso il centrale Joao Silva del Trapani.