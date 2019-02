Spezia, Marino: "Abbiamo la mente libera, non abbiamo pressioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha analizzato il successo in casa del Cittadella: "Sono contento perché, come avevo detto alla vigilia, anche se c’era qualche ragazzo come Crivello che si doveva adattare in un ruolo non suo, abbiamo giocato con una certa disinvoltura, la vittoria è meritata. Ci siamo mossi bene in tutti i reparti - riporta Trivenetogoal.it -. Abbiamo la mente libera, non abbiamo pressioni. Altre società puntano più in alto, hanno altre ambizioni, noi abbiamo la mente libera e giochiamo per divertirci. Non siamo una squadra che si mette lì ad aspettare la ripartenza. Siamo cresciuti abbastanza come mentalità. Doppio cambio Da Cruz e Galabinov? Dovevamo mettere un po’ di peso, siamo rimasti in superiorità numerica e dovevamo aumentare di più. Cambi giusti? Se avessero fatto gol quelli che ho cambiato avrei sbagliato. Verona? Ci pensiamo domani, ora ci rilassiamo un po’. Momento di svolta? Ci vuole tempo per assimilare il nuovo gioco, ma siamo migliorati molto, abbiamo raggiunto un equilibrio, soprattutto nella fase di impostazione. Quando migliora la condizione fisica, i risultati vengono fuori".