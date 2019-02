© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta col Carpi chiedendo ai suoi maggiore concretezza: “Dopo la sconfitta con l’Hellas abbiamo analizzato la gara, senza fare drammi perché può starci di incappare in un risultato negativo. L’importante è sapersi rialzare subito. Il Carpi è una squadra che mette grande intensità in campo, ma per noi non cambierà nulla perché proveremo a imporre il nostro calcio cercando di concretizzare di più sotto porta. La classifica degli emiliani non deve ingannarci perché mi aspetto una partita molto complicata. - continua Marino come si legge sul sito del club – In difesa abbiamo la coperta corta, ma negli altri reparti visti gli impegni ravvicinati qualcosa cambieremo per sfruttare le energie fresche. Var? Sono sicuramente favorevole perché riduce notevolmente la possibilità di errore: è senza dubbio una cosa positiva per il mondo del calcio".