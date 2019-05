Spezia, Marino: "Pronti per il Cittadella. Rinvio? Ne prenderemo atto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A meno di novità dal Consiglio Federale in corso di svolgimento a Roma domani prenderanno il via i playoff promozione in Serie B. In programma la prima sfida fra Spezia e Cittadella. Dal club ligure arrivano le parole della vigilia del tecnico Pasquale Marino: "Rinvio? Abbiamo pensato solo a preparare al meglio la partita, se dovessero cambiare nuovamente idea a 24 ore dalle partita non potremo far altro che prenderne atto; purtroppo non dipenderà da noi, ci sono organi che sono preposti a prendere decisioni, noi possiamo soltanto allenarci e rimanere concentrati".

I playoff? "Sono gare secche in cui il tempo per rimediare è minimo ed in cui l'attenzione deve essere massima; noi siamo stati invitati al ballo quindi ora ci tocca ballare al meglio delle nostre possibilità, dando tutto proprio come abbiamo sempre fatto".

Il cambio di avversario? "Non ha cambiato comunque il nostro programma, perché a questo punto della stagione abbiamo incontrato tutte le squadre e ci siamo preparati ad affrontare vari sistemi di gioco, pertanto quello non è stato un fattore di disturbo".

VAR? "Un grande aiuto per gli arbitri in un momento in cui ci si gioca una stagione: sarebbe stato bello averla anche prima, ma meglio tardi che mai".