© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha parlato questa mattina in vista della trasferta di Benevento di domani facendo il punto sul periodo nero della squadra nell’ultimo periodo: “Abbiamo vissuto un leggero calo ultimamente, pagando le partite ravvicinate e gli infortuni che hanno condizionato la gestione del turn over. In questi giorni però abbiamo lavorato molto bene, con la giusta mentalità per ripartire e riproporre una prova importante come quella contro il Livorno, sono convinto che la squadra domani non deluderà. Ultimamente anche gli episodi non hanno girato a nostro favore, ad ogni minimo errore siamo stati puniti, quindi dovremo cercare di limitarli al limite, cercando di mettere in campo un atteggiamento sbarazzino, ritrovando quella serenità e quella fiducia in noi stessi che nelle ultime uscite ha un po' vacillato. - continua Marino come riporta il sito dei liguri - Il Benevento è una società di spessore, retrocessa dalla A, e che ha costruito una formazione ambiziosa con un organico forte per provare a risalire immediatamente. Bucchi ha a disposizione tante alternative di qualità ed è bravo ad alternarle con intelligenza, senza mai perdere gli equilibri”.