Spezia, Mastinu: "Secondo posto? Consolidare la posizione più alta possibile"

Dopo la doppietta contro il Cosenza, Beppe Mastinu torna ad essere decisivo anche a Livorno con il gol su punizione che ha regalato i tre punti allo Spezia. Al termine della gara l'attaccante aquilotto ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della squadra.

Obiettivo secondo posto?

"Come ho detto venerdì, l'obiettivo è vincere più partite possibili da qui alla fine. Se c'è ancora la possibilità di agganciare il secondo posto è sicuramente quello che vogliamo, ma vogliamo anche consolidare la posizione più alta possibile. Sono contento che la Lega mi abbia assegnato il gol, anche se deviato, la conclusione era rivolta verso la porta. Stavamo trovando grosse difficoltà ad arrivare al tiro, quindi una punizione va sfruttata nel miglior modo possibile."

Dove deve migliorare lo Spezia?

"Con 10 uomini dietro la linea della palla è difficilissimo trovare spazi, potevamo avvolgerli di più, andare più volte al cross, ma comunque in mezzo all'area il Livorno è strutturato molto bene. Abbiamo provato ad arrivarci con dei fraseggi, ci è mancata forse un po' di lucidità e di qualità nell'ultimo tocco, anche se abbiamo avuto tre palle gol nitide. Una squadra che vuole ambire a cose importanti deve migliorare da quel punto di vista."

Su cosa si concentrerà mister Italiano?

"Sull'ultimo passaggio e la velocità con cui convergevamo verso il centro, siamo stati un po' lenti anche perché effettivamente era dura trovare spazi. Giocare con una squadra già retrocessa non è mai facile perché non hanno niente da perdere. E' un derby e lo sentivano, ci tenevano a fare bella figura. Siamo stati ingenui a non chiuderla, perché abbiamo avuto tante occasioni e forse sofferto un po' troppo."

Adesso è il momento di Mastinu. La forza dello Spezia sembra proprio essere la capacità di trovare l'uomo giusto al momento giusto:

"Penso qualsiasi mio compagno ti risponderebbe che il gruppo, tutto il gruppo, è la nostra forza. Lo abbiamo sempre dimostrato quando abbiamo avuto infortuni, squalifiche e momenti no: chi è sceso in campo ha sempre fatto la differenza. All'inizio ho parlato di "rivolta degli invalidi" quando siamo rientrati noi che non giocavamo da lungo tempo, adesso si ripete la stessa costante, chi entra fa bene".