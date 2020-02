vedi letture

Spezia, Mora: "Nelle difficoltà ci siamo uniti. Mi sembra di rivivere l'anno alla SPAL"

Il centrocampista dello Spezia Luca Mora è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta sull’Ascoli per parlare dell’ottimo momento dei liguri reduci da 12 risultati utili e ben 5 vittorie di fila: “La capacità di rimontare è una qualità importantissima di questa squadra, non ci sciogliamo alla prima difficoltà, ma continuiamo a proporre il nostro gioco. A inizio stagione gli episodi non ci giravano a favore e dovevamo trovare il nostro equilibrio, ma dalle difficoltà siamo usciti più uniti e compatti. Nel momento nero il mister, il direttore e il club sono stati bravi a trasmettere serenità alla squadra e sopratutto ai più giovani e da lì abbiamo iniziato la risalita. Mi sembra di rivivere la mia esperienza a Ferrara, ma ora tocca a noi continuare su questa strada e restare concentrati sul campo. - continua Mora come si legge sul sito del club – Voci di mercato? Ci sono stato delle offerte, ma io non ho mai pensato di andare via. Dopo l’infortunio avevo bisogno di un segnale dal mister ed è arrivato, ho sentito la fiducia nei miei confronti e sono molto felice di esser qui a lottare per questi colori insieme ai miei compagni”.