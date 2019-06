© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Si definirà oggi la situazione della panchina dello Spezia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è atteso in queste ore l'ufficialità di Vincenzo Italiano sulla panchina ligure per raccogliere l'eredità di Pasquale Marino. Pronto per lui un contratto biennale.