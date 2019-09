Spezia-Perugia, le formazioni ufficiali: attacco stravolto per entrambe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al via questo sabato di calcio in Serie B, con la 4^ giornata che vedrà il fischio di inizio alle 15: al “Picco” si affronteranno Spezia e Perugia.

Diverse le novità tra gli aquilotti, con Bartolomei, M. Ricci e Maggiore a guidare il centrocampo vista la condizione non al top di Mora, mentre in avanti, causa assenza Galabinov, sarà Gyasi ad agire centralmente, con F. Ricci e Delano sugli esterni. Sul versante umbro, è invece Capone, con Iemmello in panchina, a far da partner a Falcinelli, mentre a centrocampo parte titolare Kouan.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; F. Ricci, Gyasi, Delano

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Nzita; Kouan, Carraro, Dragomir; Buonaiuto; Falcinelli, Capone.