Spezia, Scuffet: "Felice per l'esordio, molto meno per il risultato"

Esordio amaro per Simone Scuffet con la maglia dello Spezia, con gli Aquilotti sconfitti di misura alla "Dacia Arena", lo stadio che ha lanciato nel calcio dei grandi il portiere dello Spezia: "Sono contento per l'esordio con questa maglia, ma non posso invece essere felice per il risultato, perché non sono arrivati punti che avremmo ampiamente meritato, controllando il match per lunghi tratti; il risultato in ogni caso non ci ha dato ragione e quindi dobbiamo assolutamente migliorare. Durante gli allenamenti, così come in partita, diamo sempre il massimo, ma oggi purtroppo non sono arrivati i gol e quando non si riesce a segnare, fare risultato diventa difficile, perché basta una sbavatura per esser puniti. . Ci teniamo la prestazione, consci che servirà di più per riscattarsi contro il Perugia, sabato prossimo al Picco; il calcio è bello perché ogni settimana ti concede la possibilità di rifarti, ma troveremo comunque una squadra organizzata che si è rinforzata molto in estate e contro la quale dovremo dimostrare di essere altrettanto forti e di avere imparato dagli errori commessi questa sera".