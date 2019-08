Spezia, sfuma l'Ascoli per De Col. Ora c'è il Pordenone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È sfumato il trasferimento del terzino Filippo De Col all’Ascoli. Il club piceno infatti ha deciso di puntare su Raffaele Pucino, in uscita dalla Salernitana rinunciando così al calciatore dello Spezia che ora dovrà cercare un'altra sistemazione non rientrando nei piani del tecnico Italiano. All'orizzonte si fa così avanti l'ipotesi Pordenone, club alla ricerca di esperienza per affrontare la sua prima stagione in Serie B. Lo riporta Il Secolo XIX.