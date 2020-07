Spezia, Terzi: "Entella molto chiusa. Felici per la conquista delle semifinali"

"Dobbiamo festeggiare questa sera, perché siamo matematicamente in semifinale ed è la seconda volta che succede in questi anni. Andiamo a lottare per conquistare il terzo posto a Salerno, ma con la consapevolezza di avere già centrato un obiettivo. Eravamo ultimi a inizio anno, con la società, il direttore sempre presente ed il mister che ci ha sempre trasmesso voglia di vincere”. Queste le parole del capitano dello Spezia Claudio Terzi al termine di Spezia-Entella, riportate da cittadellaspezia.com, che prosegue così nella disamina del match: "Non è facile giocare sempre per la vittoria contro squadre tutte dietro la linea della palla, come la Cremonese e l’Entella nel secondo tempo. Le occasioni le abbiamo avute con Di Gaudio e Nzola, ma non siamo stati fortunati. Dobbiamo essere più lucidi sotto porta, ma va sottolineato che subiamo pochissimo, segno di grande applicazione da parte di tutti",

Sugli infortuni

"Siamo stati sfortunati, la vittoria è dedicata a Capradossi che sono sicuro tornerà più forte di prima. Marchizza poteva fare il centrale, per ora ci siamo io ed Erlic. Sono sicuro che chiunque verrà chiamato in causa si farà trovare pronto".