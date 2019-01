© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia in questa sessione di mercato si appresta a salutare tre calciatori che hanno trovato poco spazio nella prima parte della stagione. Si tratta del difensore Nicholas Giani e dei centrocampisti Simone Bastoni e Gennaro Acampora. Per il primo è tornata alla carica la Feralpisalò che già lo aveva cercato in estate e dove lavora il ds Andrissi, ex aquilotto, pronto a portarlo in Lombardia per rinforzare la linea arretrata. Per gli altri due si prospetta un prestito in Serie C per giocare con continuità e continuare il percorso di crescita. Sia Bastoni sia Acampora, come riferisce Il Secolo XIX, hanno diversi estimatori in terza serie con il secondo che sarebbe nel mirino del LR Vicenza Virtus.