Spezia, un Ricci tira l'altro. Nel mirino Federico gemello di Matteo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbero tornare a giocare insieme i gemelli Federico e Matteo Ricci. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX Federico, attaccante di proprietà del Sassuolo ma nell'ultima stagione in prestito al Benevento, sarebbe una nuova idea per l'attacco dello Spezia, club dove gioca il fratello Matteo. Da capire la fattibilità dell'operazione visto che Federico starebbe puntando ad una stagione nella massima serie, a Sassuolo o in un'altra piazza.