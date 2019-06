Svolta clamorosa in casa Trapani, il giorno dopo la promozione del club in serie B. L'imprenditore Giorgio Heller ha diramato un comunicato nel quale comunica di aver siglato l'accordo per l'acquisizione dell'80% delle quote del club. Questo il comunicato:

L’imprenditore Giorgio Heller comunica il suo ingresso in società nel Trapani Calcio. Dopo mesi di trattative è stato trovato e siglato l’accordo per la cessione dell’80% delle quote del Club, l’attuale De Simone resterà in società al 20%.

Entro la prossima settimana acquisita la due diligence sarà perfezionato dal notaio il passaggio definitivo delle quote societarie, nel frattempo saremo estremamente grati al Dott. De Simone se vorrà predisporre tutto quanto necessario per l’iscrizione al campionato di B che dovrà pervenire entro il 24 giugno.

il Dott. Giorgio Heller nel manifestare la propria soddisfazione per l’accordo ha dichiarato che è già al lavoro per calibrare al meglio la compagine sociale di alto profilo che guiderà il Trapani dalla prossima stagione con un progetto ambizioso e di lungo periodo.