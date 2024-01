Ufficiale Ternana, cambio sulla corsia mancina: Corrado va al Modena. Arriva Carboni dal Monza

La Ternana cambia la propria fascia sinistra. Come si legge sul sito della Lega B infatti il club umbro ha ceduto a titolo temporaneo Niccolò Corrado al Modena e prelevato dal Monza con la stessa formula Franco Ezequiel Carboni.

Il primo, classe 2000, in questa prima parte di stagione è stato sempre titolare, saltando una sola gara per squalifica, con un assist all’attivo, mentre l’argentino, classe 2003, ha collezionato solo una presenza (32’ in Coppa Italia). Su entrambe le operazioni c’è il placet dell’Inter proprietario del cartellino di Carboni e detentore del diritto di riacquisto del terzino italiano.

Di seguito il quadro della situazione mercato in Serie B:

ASCOLI

Acquisti: Luca Valzania (Cremonese)

Cessioni:

BARI

Acquisti: Karlo Lulic (Frosinone)

Cessioni: Matteo Ahmetaj (Recanatese)

BRESCIA

Acquisti: Michele Avella (Frosinone)

Cessioni:

CATANZARO

Acquisti:

Cessioni: Francesco Bombagi (Mantova), Nana Addo Welbeck-Maseko (Catania)

CITTADELLA

Acquisti:

Cessioni:

COMO

Acquisti:

Cessioni: Filippo Scaglia (SudTirol)

COSENZA

Acquisti:

Cessioni:

CREMONESE

Acquisti:

Cessioni: Luca Valzania (Ascoli)

FERALPISALO'

Acquisti:

Cessioni: Loris Bacchetti (Casertana)

LECCO

Acquisti: Henri Solomaa (Lecce),

Cessioni: Mattia Tordini (Padova), Eyob Zambataro (Torres), Doudou Mangni (Alessandria), Brayan Boci (Genoa)

MODENA

Acquisti: Nicola Mosti (Entella), Niccolò Corrado (Ternana)

Cessioni: Nicola Mosti (Juve Stabia)

PALERMO

Acquisti:

Cessioni:

PARMA

Acquisti:

Cessioni:

PISA

Acquisti:

Cessioni:

REGGIANA

Acquisti:

Cessioni:

SAMPDORIA

Acquisti:

Cessioni:

SPEZIA

Acquisti:

Cessioni:

SUDTIROL

Acquisti: Salvatore Molina (svincolato), Jasmin Kurtic (svincolato), Alessandro Vimercati (Juve Stabia), Filippo Scaglia (Como)

Cessioni: Alessandro Vimercati (Renate)

TERNANA

Acquisti: Giacomo Faticanti (Lecce), Franco Ezequiel Carboni (Monza)

Cessioni: Alessandro Celli (Catania), Niccolò Corrado (Modena)

VENEZIA

Acquisti:

Cessioni: