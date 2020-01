© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo dell’Ascoli Antonio Tesoro ha rilasciato una breve dichiarazione sul sito del club dopo che alcune sue dichiarazioni di ieri sono state strumentalizzate: “Sollecitato sull'argomento calcio mercato, ho detto che l'Ascoli non è una Società che può permettersi di acquistare i cartellini di calciatori del calibro di Scamacca, Gravillon o Ranieri, cartellini del valore anche di dieci milioni di euro o forse più. Ma questo non significa affatto che la Società sia in difficoltà economica o che non abbia soldi da investire nel mercato di gennaio. - spiega il ds bianconero - L'Ascoli paga regolarmente stipendi e contributi a tesserati e dipendenti, quindi invito tutti a ponderare bene e correttamente ogni esternazione senza farsi travolgere dagli eventi”.