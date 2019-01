Fonte: Simone Lorini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fumata bianca in arrivo per il mercato in entrata dell'Ascoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club bianconero avrebbe definito l'acquisto dall'Estoril di Moutir Chajia, trequartista belga ex Novara. Per il giocatore è pronto un contratto triennale.