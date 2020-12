tmw Ascoli, riflessioni in corso su Delio Rossi. Sannino possibile sostituto in caso di esonero

Con tre sconfitte consecutive inizia a traballare la panchina di Delio Rossi ad Ascoli. Stando a quanto raccolto da TMW in seno al club marchigiano sono in corso riflessioni sulla posizione dell’ex Lazio. Tra i nomi valutati per un eventuale nuovo avvicendamento in panchina (Rossi aveva preso il posto di Bertotto nelle scorse settimane) c’p il nome di Giuseppe Sannino.