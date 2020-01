Tentativo dell'Ascoli per Filip Ugrinic. Secondo quanto raccolto da TMW, i bianconeri avrebbero effettuato un sondaggio con l'entourage del centrocampista attualmente in prestito all'Emmen dal Lucerna. Nazionale under 21 svizzero, il classe 1999 in questa stagione ha collezionato finora 15 presenze tra Eredivisie e coppe.