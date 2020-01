Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico Gaetano

Il Benevento avrebbe trovato il sostituto di Antei, infortunato, al centro della difesa. Si tratta di Federico Barba del Chievo Verona, ma attualmente in prestito al Real Valladolid in Spagna. Il classe '92 secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si trasferirà in giallorosso in prestito con obbligo di riscatto.