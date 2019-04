TMW - Brescia, Cellino scatenato: in A obiettivi Hetemaj e Sorrentino

Brescia a lavoro per la Serie A. Il Presidente Cellino vuole costruire un organico di grande livello in vista della prossima stagione nel massimo campionato. Uno dei primi obiettivi è Stefano Sorrentino, portiere sinonimo di garanzia e affidabilità che non rinnoverà il contratto con il Chievo Verona. E dal Chievo il Brescia guarda con attenzione anche il profilo di Hetemaj, sarebbe un ritorno. Cellino scatenato, obiettivi Sorrentino ed Hetemaj...