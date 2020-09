tmw Brescia, il Sion di Fabio Grosso su Bjarnason

Possibile futuro in Svizzera per Birkir Bjarnason. Il centrocampista del Brescia è un’idea del Sion di Fabio Grosso. Contatti in corso, si lavora per trovare la giusta soluzione. Il Sion ci prova, nel mirino c’è Bjarnason.