Mimmo Di Carlo si è già detto disponibile a restare al Chievo scendendo in B col chiaro obiettivo di riportare la squadra subito in A. Il club clivense però sta riflettendo e si è preso il tempo necessario per le valutazioni. In particolare la società sta pensando a Cristian Bucchi, attuale tecnico del Benevento, ora quarto in classifica.