Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Volto nuovo in casa Chievo Verona. Come raccolto da TMW, ha firmato il trequartista francese Hervin Ongenda: contratto intanto di sei mesi, più opzione per le due stagioni successive, al termine delle quali, nel 2022, ci sarà l'opzione eventuale per altri due anni.

Il classe '95 arriva a titolo definitivo dal Botosani.