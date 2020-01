Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per un Ongenda in arrivo, c'è un Elia Caprile in partenza dal ChievoVerona: al portiere non è stato fatto un contratto da professionista e avendo ricevuto una bella offerta dall'Inghilterra, va via a parametro. Contratto da quattro anni e mezzo per lui, che entro il weekend dovrebbe fare le visite mediche con il suo nuovo club.