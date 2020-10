tmw Cittadella, contatti avanzarti per Kastrati. L'alternativa è Andreanacci

vedi letture

Il Cittadella dopo la cessione di Paleri è alla ricerca di un portiere e per questo avrebbe avviato i contatti con Elhan Kastrati, classe '97 attualmente in forza al Trapani da cui si svincolerà a breve dopo l'estromissione del club siciliano dal campionato di Serie C. L'alternativa al portiere albanese, la cui trattativa appare in fase avanzata, è Lorenzo Andrenacci, classe '95, del Brescia.