Nereo Bonato e la Cremonese, trattativa in via di definizione. Il dirigente ex Sassuolo e Udinese sta per diventare il nuovo direttore sportivo della società di Arvedi. In viaggio per la firma, Bonato se tutto andrà come da programma, firmerà un contratto di un anno e mezzo. Accordo ad un passo. Bonato-Cremonese, fumata bianca più vicina...