Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Crotone continua a lavorare per portare in Calabria il centravanti Stefano Pettinari. Nella giornata di oggi, come raccolto dalla nostra redazione, ci sarà infatti un altro incontro fra i dirigenti rossoblù e quelli del Lecce – proprietario del cartellino – per chiudere l’affare e portare l’ex Pescara alla corte di Stroppa.