Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Capezzi, centrocampista di proprietà della Sampdoria ma in prestito all'Albacete, potrebbe presto tornare in Italia. Secondo quanto raccolto da TMW il giocatore era vicino al Cosenza, ma nelle ultime ore c'è stato il sorpasso del Crotone, che ora è in pole per il centrocampista classe '95.