TMW - Crotone, Vrenna e Ursino incontrano il Milan: Bellodi sul piatto

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna e il direttore sportivo Giuseppe Ursino sono giunti nel pomeriggio a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il nome di cui si discuterà nell’incontro è quello di Grabiele Bellodi, centrale difensivo classe 2000 nell’ultima stagione titolare all’Olbia in Serie C.