tmw D'Angelo e il futuro a Livorno: "Pronto a riprendermi quello che l'infortunio mi ha tolto"

Ospite dei microfoni di TMW, Sonny D’Angelo, centrocampista del Potenza, ha parlato anche del suo futuro, con il cartellino di proprietà del Livorno: “Ancora non so dove giocherò il prossimo anno - racconta -, ma se dovessi tornare a Livorno farò di tutto per dimostrare il mio valore perché prima del prestito al Potenza non sono riuscito a farlo a causa di uno stop per infortunio lungo due mesi”.