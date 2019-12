TMW - Drago-Trapani, nodo risoluzione con la Reggina: le ultime

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Massimo Drago e il Trapani, c’è l’accordo totale fino a giugno. L’ex tecnico del Crotone è il nome scelto dai granata per cercare di risollevare le sorti della squadra. Al momento però non si può parlare di fumata bianca: Drago infatti ha un contratto con la Reggina e al momento manca l’intesa sulla buonuscita. Si lavorerà nelle prossime ore per trovare l’accordo. Poi l’allenatore calabrese potrà, eventualmente, firmare con il Trapani. Lavori in corso, il Trapani aspetta Drago...