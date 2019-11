© foto di Uff. Stampa Cosenza Calcio

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il Ds del Cosenza Stefano Trinchera, oltre a parlare del match odierno contro la Cremonese, ha fatto una panoramica anche del momento dei suoi: "“Abbiamo costruito la squadra per sviluppare un 4-3-3. Non è stato facile lavorare su questo modulo, però dopo un inizio con alcuni giocatori che non erano in condizione ottimale abbiamo acquisito la consapevolezza della nostra forza. La squadra c’è [...] puntiamo a qualcosa in più rispetto alla salvezza”.