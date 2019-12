TMW - Ds Entella: "Defiscalizzazione comoda a tutti, ma necessaria in C"

© foto di Federico De Luca

Nell'intervista rilasciata a TMW , il Ds dell'Entella Matteo Superbi, tra le altre, ha affrontato anche il tema della defiscalizzazione per i club calcistici, con la Lega Pro che ha deciso di scioperare per ottenerla, e la Lega B che ha chiesto anche per le sue società dei provvedimenti in tal senso: "La defiscalizzazione fa comodo a tutti, ma è vero che i problemi più grossi li ha la Serie C. 20 anni, in terza serie, era un altro calcio, oggi solo 10-15 squadre sulle 60 che ci sono possono permettersi di operare come appunto 20 anni fa, tutti gli altri per sopravvivere sono costretti a puntare sui giovani, su possibili scommesse da rilanciare e via dicendo. La C è la serie con maggior necessità, si deve salvaguardare anche il lavoro di chi gravita in quel mondo".